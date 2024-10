Der Konflikt in Gagausien

Mit diesen Themen versuchen Ilan Șor und Moskau auch in Gagausien zu punkten. Anders als in der zweiten Konfliktregion des Landes, Transnistrien, hat es Russland in Gagausien jedoch bisher deutlich schwerer. Während der Kreml in Transnistrien mit rund 1.500 Soldaten präsent ist, gibt es eine solche Stationierung in Gagausien nicht. So ist es komplizierter, Separatistenbewegungen zu unterstützen. Dennoch bleibt der russische Einfluss ein Risiko für die Regierung in Chișinău.