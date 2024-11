Ausschreitungen bei Demonstrationen in Pakistan

Aktualisiert am 27.11.2024 - 09:22 Uhr

Aktualisiert am 27.11.2024 - 09:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Demonstranten der Partei PTI in Islamabad. Insgesamt kam es zu 1.500 Verhaftungen. (Quelle: IMAGO/AR-ZM-261124/imago-images-bilder)

Anhänger des ehemaligen Premiers von Pakistan haben zu Zehntausenden in der Hauptstadt demonstriert. Das Militär wurde eingesetzt.

In Pakistan haben Sicherheitskräfte die Proteste für die Freilassung des inhaftierten Ex-Premiers Imran Khan in Islamabad zerschlagen. Khans Partei PTI, die dazu aufgerufen hatte, meldete in der Nacht zum Mittwoch, dass man sich zurückziehe. Zugleich beklagte sie ein gewaltsames Vorgehen gegen die Protestierenden.