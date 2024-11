Kaeser schilderte eine eindrückliche Begegnung mit dem Tesla-Chef Elon Musk. In einer nächtlichen Telefonkonferenz sei Musk sehr wütend über Probleme mit der Siemens-Automatisierung bei Tesla geworden. Die sei "Mist", schimpfte Musk. Kaeser erinnerte sich an seine klare Ansage: "You better get your ass over here, I wanna see you tomorrow" (in etwa: "Schaff deinen Arsch hierher, ich will dich morgen sehen").