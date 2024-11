In mehreren Nachtclubs in Moskau soll es zu Razzien der russischen Polizei gekommen sein. Offenbar haben sie wehrfähige Männer festgenommen.

In insgesamt drei Lokalen in Moskau soll es in der Nacht zu Samstag zu dem Vorfall gekommen sein. Die Polizei soll die Feiernden aufgefordert haben, ihre Pässe vorzuzeigen. Anschließend seien zahlreiche männliche Partygäste abgeführt worden.