Aber die Aufmerksamkeit bei Reden scheint im Plenum oft doch sehr gering zu sein.

Wir sind ein Arbeitsparlament. Das Debattieren ist öffentlich, um der Bevölkerung zu vermitteln, was unsere Argumente sind. Die haben wir aber bereits vorher in den Ausschüssen und in den Arbeitsgruppen erarbeitet. Die Reden entscheiden also nicht mehr über das Abstimmverhalten der Abgeordneten, es sei denn in Orientierungsdebatten. Aber ja: Es soll natürlich der Debatte gefolgt werden – insgesamt ist das aber auch mein Eindruck.

Wer ist Ihr Vorbild im Amt?

Norbert Lammert, Wolfgang Thierse, Wolfgang Schäuble, Bärbel Bas – jeder und jede hat gute und nachhaltige Wegmarken hinterlassen. Ich stehe mit fast allen im Austausch. Aber Rita Süßmuth hat für die Frauenrechte gekämpft wie keine Zweite. Das ist auch mir ein echtes Anliegen. Wir haben uns gerade erst anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes zusammengesetzt.

Worüber haben Sie geredet?

Darüber, dass diese Zeit aus Sicht der Frauen nie aufgearbeitet wurde. Man hat sie nie gefragt: Was ist dir passiert? Denn das hätte zugleich die unangenehme Frage an all die Ehemänner und Partner bedeutet: Was hast du getan?

Die Zahl der Frauen im Parlament ist gesunken. In Ihrer Partei, der CDU, sind nur 23 Prozent der Abgeordneten weiblich. Nur die AfD hat weniger. Welchen Anteil hat die CDU an diesem Rollback?

Einen sehr bedenkenswerten. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert, was die Repräsentation von Frauen angeht. Zum Teil liegt das am Wahlrecht – weil wir viele Wahlkreise direkt gewinnen und paritätisch besetzte Listen damit bei uns nicht so relevant sind wie bei anderen Parteien. Das soll aber keine Entschuldigung sein. Wir haben eine Repräsentationslücke. Und wo Frauen fehlen, fehlen auch Vorbilder und die Hälfte der Perspektive.

Rita Süßmuth forderte kürzlich in einem "Zeit"-Interview ab diesem Jahr eine verbindliche 50-Prozent-Quote in der CDU auf Kreisebene. Würde das helfen?

In der CDU haben wir ja im Jahr 2022 eine Frauenquote beschlossen, für die ich mich auch stark eingesetzt hatte. Ich war lange skeptisch, was Quoten angeht. Aber allein die Zeit, in der ich jetzt Politik mache, zeigt doch: Von selbst wird sich das nicht regeln. Die Quote ist idealerweise eine Brücke, die dazu führt, dass sich mehr Frauen in der CDU um politische Ämter und Mandate bewerben.

Und was würden Sie jungen Frauen aus Ihrer Erfahrung heraus empfehlen: Was sollten Sie unbedingt mitbringen, um in der CDU zu bestehen?

Man muss durchhalten, es geht nicht immer nur bergauf, es braucht auch Beharrlichkeit. Ich sage aber klar: Traut euch! Und lasst euch nicht entmutigen, wenn mal etwas nicht gelingt.