Luxus, so weit das Auge reicht.



Videos sollen zeigen, wie Rebellen in das Anwesen von Baschar Hafiz al-Assad in Aleppo eindringen.



Neben einer prunkvollen Eingangshalle verfügt das Haus über einen großzügigen Essbereich sowie mehrere Schlaf- und Wohnzimmer.



Wie oft sich der syrische Präsident dort aufhält, ist unklar. Er soll über mehrere Immobilien in Syrien und unter anderem auch Russland verfügen.



Die Rebellen haben Aleppo innerhalb kürzester Zeit eingenommen und syrische Regierungstruppen verdrängt.



Am Wochenende zerstörten sie eine Statue von Assads Bruder Bassel.



Assad sagte den von Islamisten geführten Kräften bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister in Damaskus den Kampf an.



Der Iran ist neben Russland der wichtigste Verbündete Assads.



Die Dschihadistengruppe Haiat Tahrir al-Scham, kurz HTS, kontrolliert neben Aleppo mittlerweile auch strategisch bedeutende Orte in den Provinzen Idlib und Hama.



Bei den Kämpfen gegen die Streitkräfte der syrischen Regierung sollen 320 Menschen getötet worden sein, darunter 44 Zivilisten.