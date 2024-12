Boykott bei Abstimmung zu Amtsenthebung von Südkoreas Präsidenten

Aktualisiert am 07.12.2024 - 10:38 Uhr

Chaos in der südkoreanischen Politik: Eigentlich sollte über ein Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten abgestimmt werden: Doch seine Abgeordneten weigern sich.

In Südkorea steht ein parlamentarischer Vorstoß zur möglichen Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk Yeol offenbar vor dem Scheitern. Wie auf Fernsehbildern zu sehen war, verließen am Samstag fast alle Abgeordneten der regierenden PP-Partei den Plenarsaal des Parlaments in Seoul, als dort über einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Yoon abgestimmt werden sollte.