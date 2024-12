Videotranskript lesen

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad sind am Sonntag zahlreiche Menschen in den Präsidentenpalast in Damaskus eingedrungen.

Auf Videos aus dem Innern ist zu sehen, wie Bilder zerstört und Gegenstände aus dem Palast getragen werden.



Unter den Plünderern sollen sich auch bewaffnete Kämpfer der islamistischen Rebellen befunden haben.

Die Aufständischen sind dabei offenbar auch in eine Bunkeranlage und die Garage des Präsidenten vorgedrungen. Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video soll den Fuhrpark von Assad zeigen. Zu sehen sind zahlreiche Luxus-Sportwagen von Ferrari, Mercedes, Aston Martin und Audi.

Die Menschen sollen beim Eindringen in den Palast keinerlei Widerstand erfahren haben. Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte hatten das Gelände zuvor verlassen, hieß es.

Assad war am Samstagabend mit unbekanntem Ziel aus der Hauptstadt Damaskus geflohen. Er befinde sich mittlerweile im Ausland, teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit.