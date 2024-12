Aktivisten: Schwere Kämpfe bei Kobane in Nordsyrien

Umbruch in Syrien

Aktualisiert am 20.12.2024 - 21:12 Uhr

Aktualisiert am 20.12.2024 - 21:12 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Lage in Syrien bleibt auch nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad unübersichtlich. Im Norden kommt es weiterhin zu Kämpfen. Kurden befürchten eine türkische Großoffensive.

Auch in der Gegend um Rakka hat es nach Angaben der Beobachtungsstelle türkische Drohnenangriffe gegeben. Dabei soll es auch Opfer gegeben haben.

Russland greift Kiew mit Hyperschallraketen an

Newsblog zum Ukraine-Krieg : Russland greift Kiew mit Hyperschallraketen an

Baerbock in der Türkei :

Baerbock in der Türkei : Es ist eine ungeheure Drohung

Bundeskanzler Scholz kündigt Besuch am Anschlagsort an

Newsblog zu Magdeburg : Bundeskanzler Scholz kündigt Besuch am Anschlagsort an

Der Türkei wird vorgeworfen, das Machtvakuum in Syrien nutzen zu wollen, um die unter Verwaltung kurdischer Milizen stehenden Gebiete im Norden des Landes zu zerschlagen. Die Kurden und die SDF werden von den Vereinigten Staaten unterstützt. Während die SDF für die USA ein wichtiger Partner im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien sind, sieht die Türkei die Miliz als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK - und damit als Terrororganisation.