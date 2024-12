Bericht: Gefangener Soldat aus Nordkorea gestorben

Erstmals soll ein unter russischer Fahne kÀmpfender Soldat aus Nordkorea im Ukraine-Krieg in Gefangenschaft geraten - und wenig spÀter verstorben sein. (Archivbild) (Quelle: Uncredited/KCNA via KNS/dpa/dpa-bilder)

Erstmals soll ein nordkoreanischer Soldat im Ukraine-Krieg in Gefangenschaft geraten sein. Nach Angaben des sĂŒdkoreanischen Geheimdienstes stirbt er kurz darauf an seinen Verletzungen.

Im Ukraine-Krieg ist der erste in ukrainische Gefangenschaft geratene Soldat aus Nordkorea Berichten zufolge verstorben. Der auf Seiten Russlands kĂ€mpfende Soldat sei bereits am Donnerstag bei EinsĂ€tzen in der russischen Frontregion Kursk gefangengenommen worden und am heutigen Freitag seinen Verletzungen erlegen, meldete SĂŒdkoreas Nachrichtenagentur unter Berufung auf den sĂŒdkoreanischen Geheimdienst (NIS). Der NIS wiederum bezieht sich auf den "Nachrichtendienst eines befreundeten Landes". Um welches es sich dabei handelt, ist nicht bekannt.