Das Außenministerium in Rom teilte mit, man stehe mit den Behörden in der Islamischen Republik in Kontakt. Sala, die für die Zeitung "Il Foglio" und für das Podcast-Unternehmen Chora Media arbeitet, sei bereits am 19. Dezember von der Polizei in Teheran verhaftet worden. Iranische Behörden nahmen zunächst nicht Stellung.