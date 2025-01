Hamas veröffentlicht weiteres Geisel-Video

Aktualisiert am 04.01.2025 - 16:11 Uhr

Aktualisiert am 04.01.2025 - 16:11 Uhr

Die Hamas hat erneut die Videoaufnahme einer israelischen Geisel veröffentlicht. Israel prangert solche Videos als psychologische Kriegsführung an.

Die islamistische Hamas hat israelischen Medienberichten zufolge ein weiteres Video einer aus Israel entführten Geisel veröffentlicht. Die junge Soldatin (19) war bei dem beispiellosen Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 von ihrem Einsatzort Nahal Oz am Grenzzaun zum Gazastreifen entführt worden. Sie gehörte zu der militärischen Beobachtertruppen, die vor dem Hamas-Angriff Vorgesetzte vergeblich vor verdächtigen Aktivitäten im Gazastreifen gewarnt hatten.