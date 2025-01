Einigung auf Waffenruhe Erste israelische Geiseln sollen am Sonntag freikommen

Israelische Soldaten trauen um gefallene Kollegen (Archivbild): Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas scheint zu halten.

Israel und die Hamas haben sich auf einen Waffenstilland und die Freilassung von Geiseln geeinigt. Die ersten von ihnen sollen am Sonntag frei kommen.

Bei den Verhandlungen ĂŒber eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sind nach israelischen Angaben letzte Hindernisse aus dem Weg gerĂ€umt worden. Die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln soll israelischen Angaben zufolge am Wochenende beginnen. Wie das BĂŒro des israelischen MinisterprĂ€sidenten Benjamin Netanjahu mitteilt, dĂŒrften die ersten Geiseln am Sonntag freikommen.

Netanjahu habe angeordnet, dass das Sicherheitskabinett im Laufe des Tages einberufen werde, hieß es in einer Mitteilung am frĂŒhen Morgen. Die Regierung werde zu einem spĂ€teren Zeitpunkt zusammenkommen, um das Abkommen abzusegnen, hieß es. Nach Informationen der "Times of Israel" ist die Abstimmung der Regierung fĂŒr Samstagabend geplant.

Waffenruhe schon am Mittwoch verkĂŒndet

Der Vermittlerstaat Katar hatte eigentlich bereits am Mittwoch eine Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf eine Waffenruhe verkĂŒndet. In deren Zuge sollen Geiseln im Austausch gegen palĂ€stinensische HĂ€ftlinge freikommen. Nach israelischen Angaben gab es jedoch zuletzt noch Ärger ĂŒber Detailfragen.

Netanjahu warf der Hamas vor, in letzter Minute ZugestĂ€ndnisse erpressen zu wollen. Medienberichten zufolge ging es darum, welche palĂ€stinensischen Strafgefangenen – unter ihnen verurteilte Terroristen – im Gegenzug fĂŒr die Geiseln auf freien Fuß kommen. Die Hamas hatte die VorwĂŒrfe zurĂŒckgewiesen.

Laut der von Katar am Mittwochabend verkĂŒndeten Einigung soll die Feuerpause am Sonntag um 11.15 Uhr MEZ in Kraft treten. Ein Sprecher Netanjahus sagte allerdings laut der "Times of Israel", Gegner des mehrstufigen Abkommens innerhalb der israelischen Regierung mĂŒssten 24 Stunden Zeit haben, eine Petition beim Obersten Gerichtshof des Landes einzureichen.

Rechtsextreme KoalitionÀre lehnen Waffenruhe ab

Netanjahus rechtsextreme und ultrareligiöse Koalitionspartner lehnen Kompromisse mit der Hamas ab. Einer von ihnen, Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, drohte mit dem Verlassen der Regierung, sollte diese dem Waffenruhe-Abkommen zustimmen. Ein Abkommen werde es den Terrorgruppen in Gaza ermöglichen, sich neu aufzustellen und erneut zu einer Bedrohung fĂŒr die Bewohner im SĂŒden Israels zu werden, kritisierte er.

Ben-Gvir fĂŒhrt die rechtsextreme Partei Ozma Jehudit (JĂŒdische Kraft) an. Auch Finanzminister Bezalel Smotrich, Chef der Partei Religiöser Zionismus, könnte sich gegen das Abkommen aussprechen. AnhĂ€nger des ultrarechten Lagers demonstrierten am Donnerstagabend in Jerusalem mit Sitzblockaden an mehreren Straßenkreuzungen gegen das Abkommen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben drei Demonstranten fest. Es gilt dennoch als sicher, dass das Sicherheitskabinett und die gesamte Regierung das Abkommen am Ende absegnen werden.

Feuerpause soll zunÀchst 42 Tage gelten

Die Feuerpause in dem seit mehr als 15 Monaten andauernden Krieg soll zunĂ€chst fĂŒr 42 Tage gelten. In der Zeit sollen zunĂ€chst 33 der insgesamt 98 verbliebenen Geiseln in der Gewalt der Hamas freigelassen werden. Im Gegenzug dafĂŒr sollen israelischen Angaben zufolge Hunderte palĂ€stinensische HĂ€ftlinge aus israelischen GefĂ€ngnissen freikommen. Israels MilitĂ€r soll sich aus den dicht bevölkerten Gebieten Gazas zurĂŒckziehen.