Sie war unterwegs zum Fastenbrechen, als sich dunkel gekleidete Männer in Zivil nähern und sie abführen. Die Bilder der Festnahme einer türkischen Doktorandin wirken verstörend.

Es sind verstörende Bilder aus den USA, die neben der "New York Times" auch die Nachrichtenagentur AP nun öffentlich machten. Darauf zu sehen ist eine Frau mit Kopftuch und hellem Wintermantel, die am Dienstagabend in Somerville, einem Vorort der Millionenmetropole Boston, über die Straße geht. Es ist einer der letzten Tage des diesjährigen Ramadan, bei der Frau handelte es sich um eine türkischstämmige Studentin, die an der renommierten Tufts University ihren Doktor macht.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie sich plötzlich sechs Personen aus unterschiedlichen Richtungen der Frau nähern. Sie tragen dunkle Kleidung, sind teilweise maskiert oder haben die Kapuzen ihrer Pullis tief ins Gesicht gezogen. Die sechs Männer und eine Frau umzingeln die Frau und fordern sie auf, stehenzubleiben. Dann teilen sie ihr mit, dass sie festgenommen ist. Die Frau ist geschockt, sie beteuert, nichts gemacht zu haben. Sie wirkt verstört und fleht um Hilfe. Dann nimmt ihr einer der Vermummten den Rucksack ab, fordert sie auf, sich umzudrehen und legt ihr Handschellen an. Schließlich führen die vermummten Ermittler der US-Einwanderungsbehörde ICE die völlig verängstigte Frau zu einem in der Nähe stehenden Wagen ab.

Wie AP und US-Medien berichten, soll es sich bei der Frau um die 30-jährigen Rumeysa Öztürk handeln. Ihre Festnahme ist der neuerliche Höhepunkt einer Verhaftungswelle, die in den USA seit dem Amtsantritt Donald Trumps in Gang gekommen ist und in deren Zuge immer mehr Menschen ohne amerikanischen Pass ins Visier der Ermittlungsbehörde ICE (Immigration Customs and Enforcement) geraten. Öztürks Anwalt teilte dem Sender NBC mit, er wisse nicht, wohin seine Mandantin gebracht worden sei und er habe bisher auch keinen Kontakt zu ihr herstellen können.

"Warum sind Eure Gesichter vermummt?"

Schockierend wirken die Bilder der Verhaftung Öztürks, weil sie an dunkelste Zeiten faschistischer Gewaltherrschaft erinnern. Auf der Videoaufnahme ist auch zu hören, wie offenbar ein Passant, der die Szene beobachtet, die vermummten Ermittler direkt konfrontiert: "Was tut ihr da?", fragt er. "Wir sind von der Polizei", erklären die Ermittler lapidar. "Ihr seht aber nicht so aus", entgegnet der Mann: "Warum versteckt Ihr Eure Gesichter?", fragt der Mann. Eine Antwort darauf bekommt er nicht.

Die Justizministerin von Massachusetts, Andrea Joy Campbell, sagte laut "New York Times", die Bilder von der Festnahme seien zutiefst verstörend. Hier gehe es nicht um öffentliche Sicherheit, hier gehe es um Einschüchterung, so Campbell. Wie die "New York Times" erfuhr, war Öztürk gerade auf dem Weg zu Freunden, um mit ihnen das Fastenbrechen zu feiern – die zweite Mahlzeit des Tages, die Muslime während des Ramadan traditionell erst nach Sonnenuntergang zu sich nehmen.

Sie hatte ein gültiges Visum, wie viele andere in den USA lebende Ausländer, die in den letzten Wochen verhaftet und festgehalten wurden. In einer Erklärung des Heimatschutzministeriums auf X hieß es schlicht, ein Visum sei ein Privileg, aber kein Recht. Die Studentin habe sich für die terroristische Hamas eingesetzt, weshalb ihre Aufenthaltsgenehmigung beendet werden soll.

