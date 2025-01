Waffenruhe in Nahost?

In Israel und Gaza hoffen viele Menschen auf ein Ende des Krieges. Doch das Geiselabkommen mit der Hamas hat viele Fallstricke.

Was sieht das Geiselabkommen mit der Hamas im Einzelnen vor?

Nach Angaben von US-Präsident Joe Biden sieht das Abkommen drei Phasen vor. Die erste Phase soll sechs Wochen dauern, sie sieht eine vollständige Waffenruhe und einen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus allen dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens vor. Palästinenser sollen in alle Teile des Gazastreifens zurückkehren können. Es sollen außerdem zunächst Frauen, Ältere und verletzte Geiseln frei kommen.

Während Phase eins sollen die notwendigen Vereinbarungen für Phase zwei getroffen werden: einem dauerhaften Ende der Kämpfe. Die Waffenruhe soll andauern, solange diese Verhandlungen liefen – auch wenn sich dies länger als sechs Wochen hinzieht. In der zweiten Phase sollten dann alle restlichen lebenden Geiseln freigelassen werden, darunter auch männliche Soldaten. Israels Militär soll sich dann komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen.

In der dritten Phase sollen laut Biden die letzten Überreste getöteter israelischer Geiseln an ihre Familien zurückgegeben werden. Außerdem soll dann der Wiederaufbau im Gazastreifen beginnen.

Wann tritt das Abkommen in Kraft?

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hatte gestern verkündet, die Waffenruhe solle am Sonntag um 11.15 Uhr MEZ in Kraft treten und zunächst für 42 Tage gelten. Laut israelischen Medien sollen noch am selben Tag die ersten Geiseln nach Israel zurückkehren.