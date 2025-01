Machthaber Alexander Lukaschenko: Er will in Belarus nach mehr als drei Jahrzehnten nach der umstrittenen Präsidentenwahl noch mindestens fünf weitere Jahre regieren. (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/dpa/dpa-bilder)

In Belarus fanden am Wochenende Scheinwahlen statt. Dabei waren auch zwei Deutsche mit Verbindungen zum Lukaschenko-Regime als Wahlbeobachter dabei.

Zwei deutsche Politiker waren offenbar als Wahlbeobachter bei der Präsidentenwahl in Belarus anwesend. Beide waren bereits in der Vergangenheit wegen ihrer Nähe zu dem autokratischen Regime aufgefallen. Die Wahl in dem osteuropäischen Staat galt als Farce, weil es keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten gibt. Amtsinhaber Alexander Lukaschenko gewann die Wahl mit fast 87 Prozent der Stimmen.

Ebenfalls als Wahlbeobachter im Einsatz war der AfD-Politiker Detlef Bauer. Dieser saß ein Zeit lang für die Partei in Botropper Bezirksvertretung. Auch er war in der Vergangenheit für seine Nähe zum belarussischen Regime aufgefallen. So gab er vor zwei Jahren ein Interview im von Lukaschenko gegründeten Propagandasender ONT, in dem er sich über die deutsche Politik beschwerte.