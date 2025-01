Es war vor allem für viele deutsche Filmfans ein Schock, als im November 2024 ein Video von ihm aus Minsk auftauchte: Der deutsche Schauspieler und Regisseur Til Schweiger spielte in einem Werbespot mit, der in der belarussischen Hauptstadt gedreht wurde .

Auf einer Pressekonferenz redete Schweiger darüber, wie schön und sicher es doch in Belarus sei. Die Menschen seien freundlich, würden viel lachen, und man habe ihm einen Arzt an die Seite gestellt, der ihm eine Vitamin-Infusion verabreicht habe. Nun fühle er sich wie neugeboren, sagte Schweiger.

Am Sonntag finden wieder Präsidentschaftswahlen in Belarus statt. Es ist eine Wahl, die weder frei noch fair ist und für Machthaber Lukaschenko eher ein demokratisches Feigenblatt darstellt. Der Diktator wird sich im Amt bestätigen lassen, dabei hat er die Kontrolle über Belarus längst verloren. Denn sein Terrorregime kann nicht darüber hinwegtäuschen, wer in dem Land wirklich das Sagen hat: Es ist der russische Präsident Wladimir Putin .

Russland stützt Lukaschenko

Als bei den Sommerprotesten 2020 allein in der Hauptstadt Minsk rund 100.000 Menschen gegen das Regime protestierten, war Lukaschenko schwach wie nie. Er ist seit 1994 an der Macht – und damit länger als Autokraten wie Wladimir Putin in Russland oder Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei.