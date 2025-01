Argentinien will Frauenmord aus Strafgesetzbuch streichen

Der argentinische Präsident Javier Milei (Archivbild): In progressiver Politik sieht er das Ende der westlichen Zivilisation. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Die argentinische Regierung unter Präsident Javier Milei verfolgt seit ihrem Amtsantritt im Dezember 2023 eine antifeministische Politik. Am Freitag kündigte der rechtslibertäre Politiker an, den Begriff Femizid aus dem argentinischen Strafgesetzbuch streichen zu wollen. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen Gesetze abgeschafft werden sollen, die die Rechte und den Schutz von Frauen und Minderheiten gewährleisten – oder, wie es Beamte der Regierung Milei ausdrücken, eine "positive Diskriminierung" darstellen.

"Verzerrung des Gleichheitsgebots"

Femizide oder Frauenmorde gelten als schlimmste Form patriarchaler Gewalt und beschreiben Tötungsdelikte, die maßgeblich aufgrund des Geschlechts der Opfer begangen werden. Gleichzeitig soll der Femizid-Begriff die systematische Diskriminierung von Frauen in der Gesellschaft betonen.

In Argentiniens Rechtsprechung führt eine solche Art des Vergehens in der Regel zu höheren Strafmaßen. Von der Regierung und mehreren Nichtregierungsorganisationen erhobene Daten zeigen, dass etwa alle 30 Stunden in Argentinien eine Frau aus geschlechtsspezifischen Gründen ermordet wird. Im Vorjahr wurden 255 Femizide registriert.