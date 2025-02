Kritik an Ukraine-Krieg Russischer Musiker stürzt bei Hausdurchsuchung zu Tode

Vadim Stroykin war leidenschaftlicher Gitarrist. Er starb bei einer Hausdurchsuchung in St. Petersburg. (Quelle: vk.com/vadimcamelot)

Erneut hat es einen mysteriösen Fenstersturz in Russland gegeben. Ein Musiker kam bei einer Hausdurchsuchung ums Leben.

Ein russischer Musiker ist aus seiner Wohnung in St. Petersburg während einer Hausdurchsuchung zu Tode gestürzt. Hintergrund der Polizeiaktion waren angebliche Spenden an das ukrainische Militär. Vadim Stroykin drohten bis zu 20 Jahre Gefängnis, falls er wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung angeklagt und verurteilt worden wäre, so der Kreml-nahe Telegram-Kanal "Mash".

Die in St. Petersburg ansässige Nachrichten-Website "Fontanka" berichtete, dass die Polizei am Mittwoch die Wohnung von Stroykin im zentralen Stadtteil Admiralteysky durchsuchte: "Er wurde zuletzt lebend im zehnten Stock gesehen, als er in die Küche ging, um Wasser zu trinken", so Fontanka. Nach Angaben des Nachrichtenportals handelt es sich um einen Suizid.

Immer wieder rätselhafte Fensterstürze bekannter Personen

In Russland hat es immer wieder rätselhafte Fensterstürze und tödliche Unfälle von bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wirtschaft gegeben. Im Juli 2024 stürzte die bekannte Ökonomin Valentina Bondarenko aus dem Fenster ihrer Wohnung, im Oktober der Oligarch Michail Rogatschow.

Bereits 2022 war der Vorstandschef von Lukoil, Rawil Maganow, beim Sturz aus dem Fenster eines Moskauer Krankenhauses ums Leben gekommen. Zuvor war auch Lukoil-Manager Alexander Subbotin angeblich bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben gekommen.

Der Sänger, der in St. Petersburg auch Gitarrenunterricht gab, wurde in Sneschinsk im Ural geboren und lebte in Jekaterinburg. Schon während seiner Schulzeit interessierte er sich für Musik und erlernte die Grundlagen im Selbststudium.

In den 1990er Jahren machte er seinen Abschluss an der British School of Journalism und wurde Autor und Moderator der Sendung Anthology of Author's Songs beim Radiosender Echo of Moscow – Jekaterinburg. Er hatte sich in den sozialen Medien gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgesprochen, berichtete die unabhängige russische Nachrichtenwebseite "OVD.info".