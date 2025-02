Aktualisiert am 21.02.2025 - 07:40 Uhr

Die Entscheidung der Trump-Regierung, mexikanische Drogenkartelle wie Terrororganisationen zu behandeln, sei ohne Absprache mit der mexikanischen Regierung geschehen, so die Präsidentin. "Mit Mexiko arbeitet man zusammen und koordiniert sich, niemals aber werden Forderungen nach Unterwerfung oder Interventionen akzeptiert", richtete sie sich an die US-Regierung. Trumps Anweisung nährte Spekulationen, dass auch militärische Aktionen gegen Drogenkartelle möglich seien.

Das mexikanische Volk werde unter keinen Umständen gewaltsames Eindringen akzeptieren, weder zu Land noch über das Meer oder die Luft. Sie spielte damit auf mögliche US-Operationen gegen Drogenkartelle auf mexikanischem Boden an.

USA intervenierten mehrmals in Mexiko

Ganz von ungefähr ist die Sorge nicht. Die USA sind seit ihrem Bestehen mindestens zehnmal in Mexiko eingedrungen, nach dem Krieg von 1846 nahmen sie fast die Hälfte der Landesfläche ein. Trump hat in den vergangenen Wochen immer wieder angedeutet, sich Länder oder Gebiete aneignen zu wollen. So drohte er Grönland, US-Truppen zu schicken. Auch den Gazastreifen wolle er unter US-Kontrolle bringen und, wenn nötig, den Panamakanal wieder unter US-Verwaltung stellen.