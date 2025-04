Inwiefern?

Trump will die Zeit zurückdrehen, genauso wie es Sulla versucht hat. Während Sulla die alte Republik restaurieren wollte, will Trump ein altes Amerika zurück: Seine Feindschaft gegen alles, was er als "woke" empfindet, sein als "America First" bezeichneter Nationalismus sprechen da eine deutliche Sprache. Allerdings könnte Trump desaströs scheitern, das erging Sulla auch nicht anders. Denn die Zeit lässt sich eben meist nicht zurückdrehen.

Wenn der Vergleich Musks mit Sulla hinkt, wer entspricht ihm mehr?

Tatsächlich kommen in Musk gleich alle drei Triumvirn in gewisser Weise zum Vorschein. Cäsar, Crassus und Pompeius wollten dorthin vorstoßen, wo gewissermaßen niemand zuvor gewesen war. Bei seinen Feldzügen erreichte Pompeius einst das Kaspische Meer, Cäsar setzte nach Britannien und Germanien über, während Crassus bei seinem unglückseligen Feldzug gegen die Parther davon träumte, bis nach Baktrien und Indien vorzudringen. Musk zieht es hingegen ins All, er will Menschen zum Mars bringen. Seine Unternehmen, wie Starlink und SpaceX, sind Vehikel dafür.

Lässt sich von einem gewissen Größenwahn bei Musk und Trump sprechen?

Sie haben sicher gewisse Allmachtsfantasien. Cäsar und Pompeius waren zu ihrer Zeit durchaus nicht abgeneigt, die ganze Welt beherrschen zu wollen. Dabei eiferten sie einem weltbekannten Vorbild nach.

Alexander dem Großen, der einst das riesige Persische Reich bezwungen und erobert hatte?

Ja. An Alexander wollte sich jeder messen. Allerdings gehen Trump und Musk anders vor. Musk beeinflusst mit seiner Plattform X erheblich die Öffentlichkeit, mit seinem Satellitennetzwerk ist er als Unternehmer in der Lage, sogar den Verlauf eines Krieges mitzubestimmen. Denken wir an die Ukraine, für die Starlink sehr wichtig ist. Trump demonstriert nun seine Macht in Form der Zollpolitik. Ob er damit Erfolg oder Misserfolg haben wird, ist noch ungewiss.

Auf Grönland übt Trump massiven Druck aus, er will die größte Insel der Welt den USA einverleiben.