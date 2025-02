Frankreich droht Algerien mit Aufkündigung von Sonderstatus

Aktualisiert am 26.02.2025 - 19:20 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2025 - 19:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Frankreich droht Algerien mit Konsequenzen, wenn es sich weiterhin in vielen Fällen weigert, ausgewiesene Staatsbürger zurückzunehmen (Archivbild). (Quelle: Stephane De Sakutin/AFP/dpa/dpa-bilder)

Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien stehen nach der Terrortat im Elsass unter Druck. Paris will Algier zur Rücknahme ausgewiesener Bürger zwingen - und droht.

Frankreich droht seiner ehemaligen Kolonie Algerien mit der Aufkündigung ihres Sonderstatus, wenn das Land aus Frankreich ausgewiesene Algerier nicht zurücknimmt. Die Einreiseerleichterungen für Algerier samt des französisch-algerischen Abkommens von 1968 gehörten dann auf den Prüfstand, sagte Premierminister François Bayrou in Paris . Frankreich strebe eine solche Eskalation aber nicht an.

Bayrou will Algier nun vier bis sechs Wochen Zeit lassen, die Lage zu überdenken. Außerdem will er an Algerien eine Prioritätenliste der Menschen übermitteln, die Frankreich mit Hochdruck ausweisen möchte.