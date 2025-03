Protest am Big Ben: Mann mit Palästinaflagge auf Turm

Aktualisiert am 08.03.2025 - 12:52 Uhr

Aktualisiert am 08.03.2025 - 12:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Großeinsatz in London: Ein Mann ist auf den Turm mit der Glocke Big Ben geklettert. (Quelle: James Manning/PA/AP/dpa/dpa-bilder)

Großeinsatz am britischen Parlament: Ein Mann klettert mit einer Palästinenserflagge auf den bekannten Turm mit der Glocke Big Ben. Rettungskräfte versuchen, ihn herunterzuholen.

In London hat ein Mann einen großen Rettungseinsatz ausgelöst, weil er mit einer Palästinenserflagge auf den Uhrturm am britischen Parlament geklettert ist. Die Polizei rückte am Samstagmorgen zum Elizabeth Tower mit der bekannten Glocke Big Ben aus.