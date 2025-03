Beitrag auf X Elon Musk äußert sich zu möglichem Nato-Austritt der USA

Elon Musk verlässt nach einem Treffen mit Republikanern im Senat das Kapitol. (Quelle: Ben Curtis)

Wollen die USA die Nato verlassen? Der Trump-Berater Elon Musk hat damit offenbar kein Problem.

Elon Musk hat sich zu einem möglichen Nato-Austritt der USA geäußert. Auf seiner Plattform X hatte er einen Beitrag eines Nutzers geteilt, der "Raus aus der Nato, jetzt", forderte. Musk schrieb dazu: "Das sollten wir wirklich. Es ergibt keinen Sinn, dass Amerika für die Verteidigung Europas bezahlt".

Die Nato ist als transatlantisches Bündnis gegründet worden. Alle Mitglieder haben sich gegenseitigen Beistand bei einem Angriff versprochen. Bislang gab es diesen Beistands-Fall nur einmal. Nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon erklärten die Nato-Staaten am 12. September 2001, dass der Angriff auf die USA als Angriff auf alle Mitgliedsstaaten gewertet wurde – gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags. Es folgte die Operation Enduring Freedom, bei der sich mehrere Nato-Staaten am Krieg gegen den Terror in Afghanistan beteiligten.

Trump drohte einigen Nato-Mitgliedern

Donald Trump hatte immer wieder gefordert, dass die Nato-Mitglieder ihren Beitrag erhöhen. Ziel sind zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben. Außerdem gibt es direkte Zahlungen in den 3,5-Milliarden-Euro-Etat der Nato, hier stehen die USA und Deutschland an der Spitze. Am Donnerstag hatte Donald Trump erneut die Beistandsverpflichtungen innerhalb der Nato infrage gestellt. "Wenn sie nicht zahlen, werde ich sie nicht verteidigen", sagte Trump. "Sie sollten mehr zahlen." Die EU-Staaten hatten am Donnerstag beschlossen, die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. 800 Milliarden Euro sollen bereitgestellt werden.

Musks Tweet wurde umgehend in Kommentaren kritisiert. "Wer wird Ihnen dann helfen, so wie es die Nato-Partner taten, als die USA sie nach 09/11 anriefen? Sie scheinen nichts über das Thema zu wissen, aber ich bin sicher, dass Russland und China Ihre Beiträge lesen und sich daran erfreuen, dass Sie ihren Job machen", schrieb eine Frau. "In der Zwischenzeit bauen China und Russland ihre Streitkräfte aus - nicht um Europa zu bekämpfen, sondern um die USA zu besiegen. Sie erweitern ihre Atomwaffenarsenale, entwickeln Hyperschallwaffen und stimmen sich mit Nordkorea und dem Iran ab", schrieb ein anderer Nutzer.