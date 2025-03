Regierungswechsel auf Trumps Wunschinsel

Das von US-Präsident Donald Trump umworbene Grönland steht vor einem Regierungswechsel. Bei der Parlamentswahl auf der größten Insel der Erde wurden zwei bisherige Oppositionsparteien die neuen stärksten Kräfte im Inatsisartut, dem Parlament in der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Die beiden Parteien, Demokraatit und Naleraq, streben eine mögliche Unabhängigkeit vom Königreich Dänemark an, haben jedoch unterschiedliche Vorstellungen vom Tempo auf dem Weg dorthin. Eine Übernahme durch die USA , wie sie Trump vorschwebt, gilt dagegen nach jetzigem Stand als unrealistisch.

Regierung abgewählt

Seit der Bildung der ersten eigenen grönländischen Regierung 1979 haben Siumut und IA stets den Regierungschef gestellt. Nun wird es dem erst 33 Jahre alten Demokraatit-Chef Jens-Frederik Nielsen zufallen, eine neue Regierung zu finden. Er kündigte noch in der Nacht an, seine Hand in Richtung aller weiteren Parteien auszustrecken - auch zur Naleraq, die in weiten Teilen des politischen Spektrums kritisch betrachtet wird.