Großkundgebung gegen Regierung Menschenmassen fluten Belgrads Straßen

Menschen jubeln und begrüßen Universitätsstudenten, als sie zu einer Demonstration vor einer großen Anti-Korruptions-Kundgebung in Belgrad, Serbien, eintreffen.

In der serbischen Hauptstadt Belgrad kommt es am Wochenende zu einer Großdemonstration. Schon in der Nacht zum Samstag kamen Tausende Studenten an.

Zehntausende Menschen haben sich in Belgrad zu einer geplanten Großkundgebung gegen die serbische Regierung versammelt. In der Nacht zum Samstag wurden Tausende Studenten empfangen, die aus verschiedenen Landesteilen zu Fuß in die Hauptstadt gekommen waren. Sie wollen an einer Demonstration unter dem Motto "Am 15. für die 15" teilnehmen.

Der Protest bezieht sich auf den Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November, bei dem 15 Menschen starben. Laut den Demonstrierenden sei Korruption in der Regierung mitverantwortlich für die Katastrophe. Sie fordern keine politischen Rücktritte, sondern konsequente Rechtsstaatlichkeit und Bestrafung korrupter Akteure.

Ausgelassene Stimmung