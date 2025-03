Brisanter Fund: Auf dem Weg ins Stadion entdeckte ein Newcastle-Fan in England geheime Unterlagen des britischen Militärs. Der Fall hat ein Nachspiel.

Die britische Regierung reagierte zurückhaltend. Man könne sich während der laufenden Ermittlungen der Armee nicht zu Einzelheiten äußern, hieß es am Freitag in London . "Sie können jedoch davon ausgehen, dass im Falle eines möglichen Informationsverstoßes entsprechende Maßnahmen ergriffen werden", sagte ein Regierungssprecher. Newcastle-Fan Mike Gibbard hatte zuvor vor einem Spiel seines Vereins geheime Papiere der britischen Armee entdeckt.

Gibbard parkte sein Auto, um das Spiel seines Vereins gegen Liverpool zu gucken, als er die Geheimdokumente entdeckte. "Die Papiere waren in einer schwarzen Tüte an einer Wand gestapelt und "auf der Straße, unter Autos, die ganze Straße entlang verstreut", sagte Gibbard. Der Fan weiter: "Ich habe auf der anderen Straßenseite noch viel mehr gefunden, das nicht in einer Tüte war."