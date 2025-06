Nach US-Angriff: Israel will Zugangswege zur Atomanlage Fordo blockieren

In der Nacht zu Sonntag griffen die USA die Atomanlage Fordo an. Nun legt Israel nach – und blockiert die Zugänge.

Zuvor hatte Israels Armee nach offiziellen Angaben "Regimeziele und staatliche Unterdrückungsorgane im Herzen Teherans" angegriffen. Ein Ziel war das berüchtigte Ewin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt , wie das Büro von Verteidigungsminister Israel Katz mitteilte. Die "Times of Israel" mutmaßte, der Angriff habe darauf abgezielt, den Gefangenen die Flucht zu ermöglichen.

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seitdem insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran reagiert darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf israelisches Gebiet.

In der Nacht zum Sonntag beteiligten sich die USA aktiv an dem Krieg zwischen Israel und dem Iran und griffen die Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan mit B-2-Kampfjets und bunkerbrechenden Bomben an. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was das Mullah-Regime bestreitet.