Newsblog zum Krieg in Nahost "Sind kurz davor": Israel sieht Kriegsziele fast erreicht

Von t-online Aktualisiert am 23.06.2025 - 18:45 Uhr Lesedauer: 54 Min.

F-16 Jets werden in der Luft betankt: Israel hat hunderte Angriffe gegen den Iran geflogen (Archivbild). (Quelle: Dr. Andreas Zeitler/imago-images-bilder)

Der Sohn des letzten Schahs will eine Revolution im Iran. Israel greift erneut Ziele im Iran an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 23. Juni

Israel greift Hisbollah-Ziele im Libanon an

Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben Ziele der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es handele sich um Raketenabschussrampen sowie Waffenlager nördlich des Litani-Flusses im Nachbarland Libanon, hieß es in einer Mitteilung der Armee. "Die Präsenz von Waffen und die Aktivitäten der Hisbollah stellen einen eklatanten Verstoß gegen die Vereinbarungen zwischen Israel und dem Libanon dar", teilte das Militär weiter mit.

Eigentlich gilt seit Ende November zwischen der Hisbollah und Israel eine Waffenruhe. Dazu zählt auch, dass sich die Hisbollah gemäß der UN-Resolution 1701 hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht. Israel wirft der Hisbollah allerdings vor, weiterhin Waffen in den Südlibanon zu schmuggeln und Angriffe vorzubereiten. Immer wieder greift das israelische Militär Ziele im Libanon an. Auch der Libanon wirft Israel vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen.

Luftwaffe fliegt weitere Deutsche aus Israel aus

Wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran hat die Bundeswehr erneut Deutsche mit Militärmaschinen ausgeflogen. Die Luftwaffe landete am Montag mit zwei Transportflugzeugen vom Typ A400M in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv und nahm etwa 190 Menschen an Bord, wie die Deutschen Presse-Agentur in Berlin erfuhr.

Zu der sogenannten diplomatischen Rückholung waren die Flugzeuge in Wunstorf gestartet. Die Bundesregierung setzt damit ihre Hilfe für eigene Staatsbürger fort. Zuvor waren bereits Fluge nach Jordanien und auch nach Israel geschickt worden. Wegen der Sperrung von Lufträumen sind selbstorganisierte Reisen erheblich erschwert.

Katar schließt Luftraum

Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen könnte der Iran mit Schlägen auf US-Ziele in der Region reagieren. Ein Golfstaat scheint sich auf diese Möglichkeit vorzubereiten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Israel sieht nach Angriffen Kriegsziele fast erreicht

Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen ist Israel weiter massiv gegen militärische Ziele und Kommandozentralen des Iran vorgegangen. Mehr als 50 Kampfflugzeuge hätten bei der jüngsten Angriffswelle militärische Ziele in Teheran angegriffen, sagte ein Sprecher des israelischen Militärs.

Unterdessen deutete Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Ende der Angriffe in nicht allzu ferner Zukunft an. Israelische Medien wie Channel 12 sprachen von "Tagen". Unklar bleibt, ob dann auch der Iran die Kämpfe einstellen wird.

Es gehe darum, "die beiden konkreten Bedrohungen unserer Existenz zu beseitigen: die nukleare Bedrohung und die Bedrohung durch ballistische Raketen", sagte Netanjahu. "Wir kommen diesen Zielen Schritt für Schritt näher. Wir sind kurz davor, sie zu erreichen", fügte er hinzu. Aber man werde auch "nicht zu früh aufhören".

Israel greift berüchtigtes Gefängnis in Teheran an

Israel setzt seine Angriffe auf den Iran fort. Am Montag nahm die Luftwaffe Ziele in der Hauptstadt Teheran ins Visier. Dabei wurde das Ewin-Gefängnis getroffen, in dem Dissidenten inhaftiert sind. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schah-Sohn will Revolution im Iran anführen