"Regime Change" Trump kokettiert mit Machtwechsel im Iran

Von dpa , afp Aktualisiert am 23.06.2025 - 12:20 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump bei einem Treffen mit seinen Sicherheitsberatern im Weißen Haus. (Quelle: IMAGO/THE WHITE HOUSE/imago-images-bilder)

0:00 0:00

Nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen deutet Trump einen möglichen Regimewechsel an. Israels Luftwaffe setzt derweil ihre Attacken im Iran fort.

US-Präsident Donald Trump deutet nach den Bombardierungen der Atomanlagen im Iran durch das US-Militär Unterstützung für einen Wechsel der Führung der Islamischen Republik an. "Es ist nicht politisch korrekt, den Begriff 'Regime Change' zu verwenden", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. "Aber wenn die derzeitige iranische Führung nicht in der Lage ist, den Iran wieder großartig zu machen, warum sollte es dann nicht einen Regime Change geben??? MIGA!!!"

Mit dem Kürzel aus vier Buchstaben spielte Trump auf seinen Slogan "Make America Great Again" ("MAGA") an – hier bezogen auf den Iran. Die USA rechtfertigen ihre Angriffe auf die iranischen Atomanlagen mit der Gefahr einer nuklearen Bewaffnung Teherans. US-Außenminister Marco Rubio hatte in einem Interview des Senders CBS erneut betont, die Angriffe hätten nicht das Ziel gehabt, die iranische Führung zu stürzen. Ähnlich hatten sich Verteidigungsminister Pete Hegseth und Vizepräsident JD Vance geäußert. Hier lesen Sie, wie der Angriff der Amerikaner genau ablief.

Angriffe auf Teheran mit "beispielloser Kraft"

Unterdessen setzt Israels Luftwaffe ihre Angriffe im Iran am Morgen fort. Es würden militärische Infrastrukturanlagen im iranischen Kermanschah attackiert, teilte die israelische Armee auf Telegram mit. Details wurden nicht genannt.

Später erklärte Verteidigungsminister Israel Katz, die israelische Luftwaffe greife derzeit "mit beispielloser Kraft Ziele des Regimes und Einrichtungen der Unterdrückung durch die Region im Herzen von Teheran" an. Iranische Medien berichteten von israelischen Angriffen auf die Stromversorgung in Teheran, was zu Stromausfällen geführt habe.

Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim griff Israel zudem die Atomanlage Fordo an, die in der Nacht zum Sonntag bereits vom US-Militär bombardiert worden war. Die Anlage gilt als besonders gesichert vor Angriffen, weil die Zentrifugen zur Urananreicherung tief unter der Erde versteckt sind. Laut US-Generalstabschef Dan Caine warf das US-Angriffsgeschwader bunkerbrechende Bomben vom Typ GBU-57 auf Fordo ab. Lesen Sie hier mehr zu den iranischen Atomanlagen.

Der iranische Außenminister will Putin treffen

Der Außenminister der Islamischen Republik, Abbas Araghtschi, will nach eigenen Aussagen heute in Moskau zu Gesprächen mit Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen. Moskau und Teheran hatten in diesem Jahr eine strategische Partnerschaft beschlossen. Sie enthält aber keine Klausel über einen militärischen Beistand. Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Es wird vor allem um die Frage gehen, wie die Europäer möglicherweise zu einer Rückkehr zur Diplomatie beitragen können.

In Wien kommt heute die Internationale Atomenergiebehörde IAEA zu einer Sondersitzung zusammen. US-Präsident Trump will sich nach Angaben des Weißen Hauses um 19 Uhr MESZ mit seinem Sicherheitsteam treffen.

Israel setzt Angriffe fort

Der Verbündete Israel setzte unterdessen seine Luftangriffe im Iran fort. Kampfflugzeuge attackierten nach Armeeangaben militärische Ziele wie Raketenabschussvorrichtungen, Militärsatelliten und Radaranlagen. Das iranische Staatsfernsehen meldete Explosionen im Osten der Hauptstadt Teheran. Iran griff daraufhin in der Nacht erneut Israel an, dieses Mal laut örtlichen Berichten aber nur mit einer Rakete. Sie sei abgefangen worden, Verletzte gab es keine.