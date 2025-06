Einen Tag nach den US-Angriffen auf den Iran sucht dessen Außenminister Beistand beim wichtigsten Verbündeten: Russland. Kremlchef Putin bleibt in seinen Worten aber vage.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Iran angesichts der Luftangriffe Israels und der USA Unterstützung zugesagt. Nach dem massiven US-Bombardement auf Atomanlagen im Iran empfing der Kremlchef in Moskau den Außenminister des Landes, Abbas Araghtschi. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll der Minister dabei einen Brief des iranischen Staatsoberhauptes Ajatollah Ali Chamenei übergeben haben, in dem er um mehr Unterstützung durch Russland gebeten habe.