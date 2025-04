Ein Sicherheitsbeamter von US-Außenminister Marco Rubio rastet vor einem Nato-Treffen in Brüssel aus. Das bringt auch den Politiker in die Kritik.

Die Unruhe war groß. Zum einen politisch. Die Verbündeten in Europa fürchten um den Sicherheitsbeistand der USA . Doch war das nicht der einzige Aufreger. Ein Sicherheitsbeamter war wenige Tage vor dem Außenministertreffen in der Hotelbar ausgerastet.

Belgische Polizei nimmt Rubios Mitarbeiter fest

Die Bedienung hatte die Bar geschlossen. Das brachte den US-Sicherheitsbeamten in Rage. Als er sich auch gegen die herbeigerufene belgische Polizei zur Wehr setzte, wurde er festgenommen. Erst auf Intervention der US-Botschaft in Brüssel kam der Sicherheitsbeamte nach wenigen Stunden wieder frei, berichtet die Zeitung "Washington Examiner".

Der Vorfall habe sich wenige Tage vor dem Ministertreffen ereignet, so das Blatt. Vor Reisen von internationalen Spitzenpolitikern ist es üblich, dass ihre Sicherheitsteams die Lage vor Ort checken. Es geht um An- und Abfahrtswege. Und um mögliche Sicherheitslücken. Die Reisen sind allgemein beliebt. Der Stressfaktor ist in der Regel niedrig. In diesem Fall war das anders.