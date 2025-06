Es sind ungewohnte Bilder im sonst zutiefst liberalen Washington. Dort, wo 1971 die großen pazifistischen Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg begannen. In einer koordinierten Welle aus zivilem Ungehorsam prangerten damals rund 40.000 Demonstranten die anhaltende militärische Präsenz der Vereinigten Staaten in Vietnam an. Heute marschieren die Truppen in den Uniformen dieser Ära durch die Straßen. Am Himmel kreisen jene zweimotorigen Chinook-Hubschrauber, die für diesen brutalen Krieg einst entwickelt wurden.

Protest aus Patriotismus

Am Rande der Parade in Washington formiert sich wie in hunderten amerikanischen Städten an diesem Tag auch Gegenprotest. Unter dem Motto "No Kings" klagen die Demonstranten Trump an, das Land als Möchtegern-König immer weiter in eine Diktatur zu steuern. Die Militärparade sei dafür nur ein weiteres von vielen Indizien. Gegenüber vom Weißen Haus steht auch der Irak-Veteran Chris Yeazel, um gegen Trump zu demonstrieren. Er kam bewusst hier her aus dem Süden von Kalifornien, es ist sein erster Protest. "Ich habe gesehen, was in Los Angeles geschieht", sagt er und meint Trumps Entsendung der Soldaten der Nationalgarde und der Marines. "Dabei gab es nur Chaos in ein paar Blocks in der Innenstadt", so Chris.