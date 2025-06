Feuer in einer Ölraffinerie in Teheran: Die Menschen im Land befürchten, dass alles noch schlimmer wird. (Quelle: IMAGO/Ahmad Hatefi/imago-images-bilder)

In der Hauptstadt berichten Einwohner von stundenlangen Explosionen, brennenden Gebäuden und überforderten Einsatzkräften. Die nächtlichen Detonationen seien so laut gewesen, dass sie die Fenster zum Vibrieren brachten, schilderte eine Bewohnerin dem Magazin "Zeit": "Ich dachte zunächst, es gewittert, aber nur Sekunden später wusste ich, es ist Krieg."

Schon in den ersten beiden Tagen wurden laut der iranischen Zeitung "Etemad" mehr als 120 Menschen getötet und rund 900 verletzt. Die Attacken trafen neben Teheran auch Städte wie Schiras, Yazd, Karadsch und Kerman. Im Gegensatz zu Israel verfügt der Iran über kein flächendeckendes Frühwarnsystem oder Schutzbunker. Viele Menschen suchten Schutz in U-Bahn-Schächten oder improvisierten Kellerräumen.

Angst, Flucht und Verunsicherung

Die iranische Hauptstadt gleicht einem Krisengebiet: Überfüllte Supermärkte, kilometerlange Schlangen vor Tankstellen, Menschen, die im Schlafanzug auf die Straße fliehen. "Alle sind auf die Straße gerannt. Die Schlangen an den Tankstellen waren enorm", erzählt eine Lehrerin aus Teheran der "Zeit". Selbst in ländlicheren Regionen wie Kermanschah sei die Lage angespannt.

Hoffnung und vereinzelter Widerstand

Während der israelischen Angriffe kam es laut dpa vereinzelt zu Protesten in Teheran, etwa auf dem Basar. Auf einigen Dächern riefen Menschen Parolen wie "Tod der Islamischen Republik". Noch gibt es keine organisierte Opposition, aber der Wunsch nach einem Umbruch wird lauter. Derartige Rufe erinnern an die Protestwellen der vergangenen Jahre, insbesondere an die Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" im Jahr 2022, die das Regime damals an den Rand des Kontrollverlusts brachte. Damals stellte die Regierung mithilfe brutaler Gewalt die Ordnung wieder her.