Ringen um Waffenruhe: Hamas lehnt Forderung Israels ab

Aktualisiert am 14.04.2025 - 23:35 Uhr

Aktualisiert am 14.04.2025 - 23:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Gaza-Krieg tobt weiter. Eine Waffenruhe ist aktuell nicht in Sicht. FĂŒr eine neue Forderung der israelischen Seite zeigt die Hamas kein VerstĂ€ndnis.

Israel und die Hamas verhandeln indirekt ĂŒber eine weitere Waffenruhe im Gaza-Krieg. Dabei vermitteln Ägypten , Katar und die USA . Inhaltlich geht es um die Freilassung der letzten israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas, die Entlassung palĂ€stinensischer Gefangener aus israelischen GefĂ€ngnissen und die Wiederaufnahme der von Israel blockierten Hilfslieferungen fĂŒr die notleidende palĂ€stinensische Bevölkerung in dem abgeriegelten KĂŒstenstreifen.

Die letzte Waffenruhe endete vor knapp einen Monat, nachdem sich Israel und die Hamas nicht auf die ModalitĂ€ten fĂŒr die nĂ€chste Phase der Waffenruhe hatten einigen können. Schon zuvor hatte Israel die Hilfslieferungen in den Gazastreifen komplett gestoppt.

Porsche endet in Flammeninferno – zwei 17-JĂ€hrige verbrennen

Tödliche Raserei : Porsche endet in Flammeninferno – zwei 17-JĂ€hrige verbrennen

Wichtigster strittiger Punkt ist, dass die Hamas darauf besteht, dass sich Israel nach der Freilassung der letzten Geiseln militĂ€risch aus dem Gazastreifen zurĂŒckzieht und den Krieg beendet. Der jĂŒdische Staat will hingegen eine dauerhaftere militĂ€rische PrĂ€senz in Teilen des KĂŒstengebiets aufrechterhalten. Außerdem will Israel die Hamas entwaffnet sehen und erreichen, dass die FĂŒhrer der Organisation ins Exil gehen.