"Frontalangriff auf die Republik" Serie von Anschlägen auf Gefängnisse erschüttert Frankreich

Von afp , dpa , t-online , jaf 15.04.2025 - 15:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Brennende Autos vor einer Ausbildungsstätte für Gefängnispersonal im südfranzösischen Agen: "Diese kriminellen Taten sind ein Frontalangriff auf unsere Institution". (Quelle: IMAGO/JULIEN DUROU/imago)

Der französische Justizminister will härter gegen Drogenbanden vorgehen. Kurz bevor er ein Gefängnis besucht, eskaliert die Lage.

Kurz vor dem Besuch des französischen Justizministers im Gefängnis von Toulon hat es vor mehreren Haftanstalten landesweit Brandanschläge auf Autos gegeben. Im südfranzösischen Toulon hätten Unbekannte zudem mit einem Sturmgewehr auf die Eingangstür des Gefängnisses geschossen, hieß es am Dienstag aus Ministeriumskreisen. Die koordinierten Angriffe seien vermutlich eine Antwort auf den Plan von Justizminister Gérald Darmanin zur Bekämpfung der Drogenkriminalität.

"Die Republik ist mit Drogenhandel konfrontiert und ergreift Maßnahmen, die die Drogenbanden zutiefst treffen", schrieb Darmanin im Onlinedienst X. "Sie wird herausgefordert, und wird mit Mut und Härte reagieren." Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft nahm nach den Anschlägen Ermittlungen auf. Innenminister Bruno Retailleau sprach von "inakzeptablen Angriffen auf Bedienstete und Eigentum der Strafvollzugsbehörden".

15 Einschusslöcher am Eingangstor

Nach Polizeiangaben waren Haftanstalten in Villepinte und Nanterre im Großraum Paris sowie in Aix-Luynes und Valence im Süden des Landes betroffen. Die Gesamtzahl der in Brand gesetzten Autos war zunächst nicht bekannt. Mehrere Fahrzeuge seien mit anarchistischen Slogans beschrieben worden.

Am Eingangstor des Gefängnisses von Toulon wurden nach Angaben einer Gewerkschaft 15 Einschusslöcher gezählt. Laut der Staatsanwaltschaft waren die Schüsse von einem Auto aus abgegeben worden.

In der Nacht zum Montag hatte es bereits vor einem Gefängnis im Großraum Paris sowie vor einer Ausbildungsstätte für Gefängnispersonal im südfranzösischen Agen Brandanschläge gegeben. In Agen seien sieben Autos abgebrannt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dort wurde ein 43 Jahre alter Verdächtiger festgenommen.

Bisher hat sich keine Gruppe zu den Anschlägen bekannt, doch laut "Le Parisien" wurden auf mehreren beschädigten Fahrzeugen die Buchstaben DDPF (für "Rechte französischer Gefangener") hinterlassen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass an einigen Stellen anarchistische Parolen gefunden wurden.

"Frontalangriff auf unsere Institution"

"Diese kriminellen Taten sind ein Frontalangriff auf unsere Institution, auf die Republik und gegen die Beamten", erklärte die Gewerkschaft FO Justice. Sie forderte eine "harte und sofortige Antwort des Staates". Eine weitere Gewerkschaft erklärte, dass das Gefängnispersonal nicht ausreiche, um auch noch die Parkplätze der Gefängnisse rund um die Uhr zu bewachen.

Das französische Parlament will in Kürze ein neues Gesetz zur Bekämpfung des Drogenhandels verabschieden. Es sieht eine auf Drogenhandel spezialisierte Staatsanwaltschaft und zusätzliche Hochsicherheitstrakte vor. Der Justizminister hatte zudem den Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses angekündigt, in dem alle verurteilten schweren Drogenkriminellen Frankreichs untergebracht werden sollen. Damit solle Schluss sein mit der Praxis, dass Schwerkriminelle auch hinter Gittern trotz Verbots über Mobiltelefone verfügten und ihre Machenschaften bis hin zu Auftragsmorden von der Zelle aus weiter koordinierten, hieß es.