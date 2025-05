Unsere Hauptbedrohung sind Drohnen und Flugkörper. Das ist eine der Lehren aus dem Ukraine-Krieg: Der erste Feindkontakt geschieht immer über Drohnen. Der Heimatschutz braucht also eine Drohnenfähigkeit. Die Kommandeure unserer Regimenter haben Handgelder, mit denen sie jetzt schon Drohnen kaufen und austesten können. Doch was wir darüber hinaus brauchen, ist eine kinetische Drohnenabwehrfähigkeit.

Das sind Drohnenabwehrsysteme, die mit kinetischer Energie, also mit Metall in der Luft, andere Drohnen herunterholen. Wenn ein Angreifer mit 10 oder 20 Drohnen über die Elbbrücke bei Magdeburg fliegt, müssen wir die wegschießen. Diese Fähigkeit muss im Heimatschutz vorhanden sein. Wir brauchen zwar für Deutschland eine Flugkörperabwehrfähigkeit wie in Israel zum Beispiel mit dem Arrow-3-System, jedoch nicht in der Verantwortung des Heimatschutzes. Aber Serverfarmen oder andere kritische militärische Infrastrukturen muss ich so schützen.