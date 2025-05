Janis Kluge ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Er ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Seine Schwerpunkte sind Russland und China, insbesondere die russische Innenpolitik und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Zudem beschäftigt sich Kluge eingehend mit Wirtschaftssanktionen. Er promovierte an der Universität Witten/Herdecke.

Die Wirtschaft ist stärker überhitzt, die Inflation wird zunehmend zum Problem und durch den derzeit niedrigen Ölpreis sind die Einnahmen nicht mehr so groß. Dennoch ist Russland bislang nicht an dem Punkt, an dem Putin die Wirtschaftslage in seinen strategischen Kriegsplänen einbeziehen müsste.

Dabei geht es vor allem um Rüstungsaufträge und die Rekrutierung. Die Mehrkosten für beide Posten sind in etwa gleich hoch. Einerseits kann Russland beim Militärgerät nicht mehr so sehr auf Altbestände zurückgreifen. Es muss also mehr neu produziert werden, was die Kosten in die Höhe treibt. Andererseits setzt der Kreml bei der Rekrutierung auf Freiwilligkeit und finanzielle Anreize. Wer sich meldet, bekommt einen hohen Anwerbebonus.