Aktualisiert am 29.04.2025 - 08:30 Uhr

Aktualisiert am 29.04.2025 - 08:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Flugzeugträger "USS Harry S. Truman" (Archivbild): Bei einem Zwischenfall wurde ein Matrose verletzt. (Quelle: U.S. Africa Command (AFRICOM) Public Affairs/reuters)

Ein Kampfjet der US-Marine ist bei einem Einsatz von der "USS Harry S. Truman" ins Rote Meer gestürzt. Wie die US Navy am Montag mitteilte, wurde die F/A-18E Super Hornet der "Strike Fighter Squadron 136" (VFA-136) am 28. April im Hangarbereich des Flugzeugträgers abgeschleppt, als die Besatzung die Kontrolle über das Flugzeug verlor.