Der Flugzeugträger hat am Sonntag einen Hafen in Souda Bay, Griechenland, erreicht, um Notfallreparaturen zu erledigen, wie das Kommando der U.S. Naval Forces Europe-Africa mitteilte. Die Schäden konzentrieren sich demnach auf den rechten hinteren Bereich des Schiffs, den sogenannten Steuerbord-Achterbereich. Ein in der Nähe befindlicher Flugzeugaufzug blieb jedoch unversehrt und ist weiterhin einsatzfähig.