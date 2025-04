Es war sein Beitrag zur Hundert-Tage-Bilanz von US-Präsident Donald Trump : Verteidigungsminister Pete Hegseth verkündete am Dienstag auf der Plattform X "mit Stolz", das Förderprogramm "Frauen, Frieden und Sicherheit" in seinem Ministerium gestoppt zu haben. Es sei "ein weiteres wokes, spaltendes" Programm, das von "Feministinnen und Linken" vorangetrieben wurde, von Soldaten aber "gehasst" werde, teilte Hegseth mit.

Hegseth, ein früherer TV-Moderator, war schon zuvor mehrfach in die Kritik geraten. So hatte er mehrmals vertrauliche Informationen in ungesicherten Chats geteilt, teilweise auch mit Freunden und Familie. Besondere Aufmerksamkeit erhielt eine Chatgruppe auf der Plattform Signal, in der Hegseth über US-Angriffspläne gegen die Huthis im Jemen sprach. Versehentlich war der Gruppe aber auch der Chefredakteur von "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, hinzugefügt worden, der das Ganze dann öffentlich machte.