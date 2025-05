Jubel, Tränen und «Viva il Papa» - Zehntausende feiern Papst

Aktualisiert am 08.05.2025 - 21:00 Uhr

Weißer Rauch: Der Petersplatz bebt vor Emotion. 1,4 Milliarden Katholiken haben einen neuen Papst. Es ist"bellissimo", ruft eine Frau und strahlt in der frühabendlichen Sonne.

Viele hatten auf dem Petersplatz ausgeharrt

Seit den Morgenstunden haben zahlreiche Menschen dort ausgeharrt. Nach dem ersten schwarzen Rauchsignal am Mittwochabend und dem zweiten am Mittag wollten sie das nächste Rauchzeichen aus dem Schornstein der prunkvollen Kapelle im Apostolischen Palast auf keinen Fall verpassen. Bei schönster Nachmittagssonne wurde es immer voller kurz bevor der Qualm aufstieg.

Rätselraten auf dem Platz

In diesem Moment kennen die schaulustigen Massen noch nicht den Namen des Kirchenmannes, der künftig die katholische Kirche mit ihren 1,4 Milliarden Angehörigen führen wird. Die Wartezeit scheint unerträglich lang. Unter den Menschen wird gerätselt, wessen Name gleich von dem Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti auf dem Balkon des Petersdoms verkündet wird.

Viele telefonieren erst einmal

Die Menschen schwenken Fahnen, hüpfen wie Kinder auf und ab, singen und lachen. Manche rufen ihre Lieben zu Hause an, in allen möglichen Sprachen. "Welche Emotion, den weißen Rauch live zu sehen!", sagt eine Italienerin mit ihrem Mann am Telefon und nennt es "bellissimo" - sehr schön! Andere müssen erst einmal auf ihrem Handy nachschauen, woher das neue Kirchenoberhaupt überhaupt kommt. Eine Italienerin vermutet einen Franzosen hinter Prevost.