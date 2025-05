Pro

Ja, das ist ein richtiges Signal

"Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen." Das letzte Mal, dass so ein Satz von einem Kanzler im Deutschen Bundestag gesagt wurde, ist über 22 Jahre her. Gerhard Schröder hat mit ihm am 14. März 2003 seine Agenda 2010 begründet. Es war höchste Zeit, dass das in Friedrich Merz wieder ein Kanzler an diesem Ort getan hat. 16 Jahre Angela Merkel und drei Jahre Olaf Scholz waren vor allem Attentismus. Der Versuch zu simulieren, dass sich für den Einzelnen, die Einzelne gar nichts ändert. Kanzler Scholz hat das sogar noch behauptet, nachdem ihm das Bundesverfassungsgericht seine Schattenhaushalte aus der Hand geschlagen und er selbst die Zeitenwende ausgerufen hatte. Große Teile dieses Landes haben sich in einer Behaglichkeit eingerichtet, die es nicht mehr gibt in der Härte des Hier und Heute. Deshalb ist es auch legitim, darüber nachzudenken, einen Feiertag dranzugeben. Vielleicht ein etwas grobschlächtiges, aber probates Mittel, dazu beizutragen, das Land wieder flott zu kriegen. Der Song von Geier Sturzflug war ironisch gemeint, aber man darf ihn in der jetzigen Situation auch wörtlich nehmen: "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt." Wenn es sein muss, auch mit einem geopferten Feiertag. Und hoffentlich einem baldigen Ende des Familienurlaubs auf Staatskosten, was sich Elterngeld nennt, zehn Milliarden Euro im Jahr kostet und die Produktivität schmälert, ohne dass deshalb ein einziges Kind mehr auf die Welt kommt. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat unlängst zu Recht einen Mentalitätswechsel in Deutschland eingefordert. Ein freier Tag weniger tut keinem wirklich weh und zahlt auf dieses Ziel ein.