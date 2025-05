Bei einer Protestaktion gegen den Gaza-Krieg ist der Mitgründer der Eiscrememarke Ben & Jerry's, Ben Cohen, im US-Kongress in Handschellen abgeführt worden. Der 74-Jährige hatte zusammen mit anderen eine Sitzung mit Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ("RFK") unterbrochen und gerufen: "Der Kongress zahlt für Bomben, um Kinder in Gaza zu töten", wie auf einem von ihm auf der Plattform X geteilten Video zu sehen und zu hören ist.

Cohen störte die Sitzung in dem Moment, als "RFK" gerade dabei war, seine geplanten Kürzungen bei der Krankenversicherung Medicaid zu erklären. Dieser Schritt ist hochumstritten. Cohen schleuderte dem Minister entgegen, die amerikanischen Bomben, mit denen "die armen Kinder in Gaza getötet werden", würden durch die Ausgabenkürzungen bei der US-Sozialversicherung bezahlt.

In dem Video, das Cohen bei X postete, ist auch zu sehen, wie er in den Gängen des Kongresses von Polizisten abgeführt wird. In Handschellen wiederholte er seinen Vorwurf, den er vorher schon gegenüber "RFK" gemacht hatte. Der Eis-Unternehmer forderte, der Kongress müsse sich dafür einsetzen, dass wieder Lebensmittel in den Gazastreifen geliefert werden. Ein Polizeisprecher sagte, dass Cohen wegen Bedrängung, Behinderung oder Belästigung angeklagt wurde – ein Vergehen, das in der US-Hauptstadt häufig bei Fällen von zivilem Ungehorsam angewendet wird.