Wahlbehörde spricht Maduro-Partei in Venezuela Sieg zu

Aktualisiert am 26.05.2025 - 11:15 Uhr

Aktualisiert am 26.05.2025 - 11:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro (links) will mit den Wahlen seine Macht zementieren. (Archivbild) (Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Opposition bezeichnete die Wahl in Venezuela als Farce und rief zum Boykott auf – kurz vor der Abstimmung waren mehr als 70 Mitglieder festgenommen worden.

Bei den Parlaments- und Regionalwahlen in Venezuela hat das Regierungslager nach Angaben der linientreuen Wahlbehörde (CNE) einen klaren Sieg erzielt. Auf die sozialistische Regierungspartei PSUV von Präsident Nicolás Maduro und deren Verbündete entfielen nach vorläufigen Ergebnissen rund 82,7 Prozent der Stimmen, wie die CNE laut der staatlichen Nachrichtenagentur AVN in der Nacht zum Montag mitteilte.

Auf kleinere Oppositionsparteien entfielen laut der Wahlbehörde des südamerikanischen Landes etwa 17 Prozent der Stimmen. Die Beteiligung habe bei rund 43 Prozent gelegen. Präsident Maduro feierte den Wahlausgang vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas als "Sieg des Friedens und der Stabilität". So seien 23 von 24 Gouverneursposten an Kandidaten des Regierungslagers gegangen.