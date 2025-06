Eine Provokation des US-Präsidenten im Oval Office vor laufender Kamera brächte den deutschen Kanzler in eine missliche Lage. Die Erinnerungen an den Selenskyj-Eklat sind noch frisch. Merz müsste sich behaupten, ohne den leicht reizbaren Trump zu verärgern und eine Eskalation zu riskieren.

Dass sich ein deutscher Kanzler überhaupt mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigen muss, gehört zu den Absurditäten der aktuellen Weltpolitik. Trumps Verhaltensauffälligkeiten treiben mittlerweile solche Blüten, dass selbst engste Mitarbeiter Probleme haben, den Staatschef bei Laune zu halten. So sucht Trumps Geheimdienstchefin derzeit offenbar nach "kreativen Wegen", um dem schnell gelangweilten Präsidenten die täglichen Sicherheits-Briefings schmackhaft zu machen (in der engeren Auswahl: animierte Karten mit Explosionen).

Staatenführer, die sich von Demokratie, Rechtsstaat und moralischen Standards nicht einschränken lassen, haben das nicht nur längst begriffen, sondern nutzen das schamlos aus: die katarische Herrscherfamilie etwa, die Trump ein 400-Millionen-Dollar-Flugzeug schenken will . Oder der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman , der für Trump ein pompöses Begrüßungsspektakel auffährt. Oder Syriens Übergangspräsident und Chef-Islamist Al-Scharaa , der kürzlich vorschlug, einen Trump Tower in Damaskus zu erbauen. Dem US-Präsidenten gefällt's .

So durchschaubar diese Anbiederungsversuche auch sind – sie zeigen offenbar Wirkung. Auch den europäischen Staats- und Regierungschefs dämmert das langsam. Statt sich wie in Trumps erster Amtszeit (2016–2020) über dessen Ausfälle zu echauffieren und Distanz zu wahren, arrangiert man sich nun mit der neuen Wirklichkeit. Nato-Generalsekretär Mark Rutte folgt dieser Devise bis zur Selbstaufgabe und macht aus dem Nato-Gipfel Ende Juni eine Art Gala-Veranstaltung von Trumps Gnaden .

Wenn sich gestandene Politiker verdrehen, um Trump zu gefallen, ist das für Außenstehende nur schwer erträglich . Aber es ist klug. Denn so gefährlich Trumps Politik auch sein mag, so zusammenhangslos er manchmal daherredet: Man sollte Trumps Intelligenz nicht unterschätzen. Und wie viele intelligente Menschen leidet auch Trump unter einer besonderen Krankheit: übermäßige Eitelkeit. Je nach Schwere der Ausprägung kann dies im politischen Raum von Vorteil sein – oder eine Schwachstelle. Schwachstellen lassen sich ausbeuten, man muss nur wissen, wie.

Und so suchte auch das Kanzleramt in den vergangenen Wochen nach Kniffen, um Trump weichzukochen. Merz soll sich Tipps geholt haben vom finnischen Präsidenten Alexander Stubb, der Trump neulich in Florida zum Golfen traf, sowie vom südafrikanischen Staatschef Cyril Ramaphosa, der jüngst ebenfalls im Oval Office in einen Hinterhalt geriet, aber auf Trumps Provokation mit Gelassenheit reagierte.