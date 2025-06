Nahost Krieg in Nahost - Israel greift 100 Ziele im Iran an

Von dpa Aktualisiert am 13.06.2025 - 14:54 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Israel hat den Iran mit 200 Kampfflugzeugen angegriffen (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Das Ringen um eine friedliche Lösung des Atomkonflikts mit dem Iran ist gescheitert. Israel setzt alles auf eine Karte. Mit einer Welle von Angriffen will es Teherans Atomprogramm zerstören.

Mit einem in dieser Dimension überraschenden Angriff auf den Iran hat Israel im Nahen Osten einen neuen Kriegsschauplatz eröffnet. Mehr als 200 Kampfflugzeuge seien im Einsatz gewesen und mehr als 100 Ziele angegriffen worden, sagte Israels Militärsprecher Effie Defrin.

Getroffen wurden am frühen Morgen Ziele in den Millionenstädten Teheran, Tabris und Schiras sowie die unterirdische Atomanlage Natans, wie iranische Medien berichteten. Allein in Teheran seien mindestens 18 verschiedene Orte angegriffen worden. Israel will mit den Attacken verhindern, dass der Iran eine Atombombe bauen kann. Der jüdische Staat ist bisher die einzige Atommacht der Region.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "Eröffnungsschlag". "Diese Operation wird so viele Tage andauern, wie es braucht, um diese Bedrohung zu beseitigen", so der Regierungschef. Vor dem Hintergrund des Großangriffs gegen den Iran schließe Israel weltweit alle Botschaften und Konsulate, so das israelische Außenministerium.

Militär-Kommandeure und führende Wissenschaftler getötet

Laut iranischen Angaben wurden auch führende Köpfe des Militärs getötet, darunter der Kommandeur der mächtigen Revolutionsgarden, Hussein Salami, der Generalstabschef Mohammed Bagheri und der Kommandeur der Luftstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden, Brigadegeneral Amir Ali Hadschisadeh. Zugleich wurden iranischen Berichten zufolge mindestens sechs führende Wissenschaftler und Professoren aus den Bereichen Nuklear und Physik getötet. Die Forscher kamen bei nächtlichen Angriffen auf ihre Wohnungen in Teheran ums Leben.

Zu zivilen Opfern gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Allein in der Provinz Teheran seien nach vorläufigen Daten mindestens 78 Menschen getötet worden und 329 Menschen verletzt worden, berichteten iranische Medien übereinstimmend.

Die Islamische Republik wertete die Welle von Luftattacken als Kriegserklärung und versuchte ihrerseits, Israel mit 100 Drohnen zu attackieren, die aber laut israelischen Medien alle abgeschossen wurden. US-Präsident Donald Trump lobte den Angriff. Er sei "ausgezeichnet" verlaufen, sagte Trump laut ABC News. Der Iran sei hart getroffen worden. "Und es wird noch mehr kommen. Sehr viel mehr." Auf die Frage, ob die USA in irgendeiner Weise an dem Angriff beteiligt waren, antwortete Trump dem Sender zufolge: "Dazu möchte ich mich nicht äußern."

Atomanlage Natans schwer beschädigt

Es seien wichtige Anlagen zerstört worden, "die für den fortlaufenden Betrieb und das weitere Vorantreiben des Nuklearprojekts des iranischen Regimes unerlässlich sind", hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. Von den Atomanlagen wurde nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Uran-Anreicherungsanlage in Natans nördlich der Stadt Isfahan zum Angriffsziel. IAEA-Chef Rafael Grossi informierte den israelischen Präsidenten Izchak Herzog über "schwere Schäden" an Natans, wie ein Sprecher von Herzog mitteilte.

Die Strahlungswerte dort seien nicht erhöht, hatten bereits zuvor die IAEA und der Iran mitgeteilt. In seinen Angaben bezog sich Grossi bislang auf direkte Informationen von iranischen Behörden. Zusätzlich steht die IAEA-Zentrale in Wien mit ihren Atominspektoren in Kontakt, die derzeit im Iran sind.

Nach iranischen Angaben wurde auch der Standort des Schwerwasserreaktors Arak angegriffen sowie der Nuklearkomplex Partschin. Informationen zu konkreten Schäden dort gab es zunächst nicht.

Angriff durch Geheimdienst jahrelang vorbereitet

Laut israelischen Medien ist die militärische Eskalation von der Regierung in Tel Aviv jahrelang vorbereitet worden. Einheiten des Auslandsgeheimdienstes Mossad hätten bereits im Vorfeld der Angriffe Präzisionswaffen, Fahrzeuge und Drohnenbasen in der Nähe von Raketensilos und Luftabwehrstellungen platziert. Diese Waffensysteme hätten zu Beginn der Luftangriffe per Fernsteuerung ihre Ziele mit außerordentlicher Genauigkeit getroffen. So seien Luftabwehrstellungen zerstört worden.