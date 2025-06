Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainischer Kampfjet greift russischen Drohnenposten an

Von t-online Aktualisiert am 14.06.2025 - 04:34 Uhr Lesedauer: 17 Min.

Ein Kampfflugzeug der polnischen Luftwaffe vom Typ MiG-29 bei einem Übungsflug über Polen. Ukraine hat einige MiGs von seinem Nachbarn erhalten. (Quelle: IMAGO/Björn Trotzki)

Die Ukraine meldet einen Kampfjet-Angriff auf einen russischen Drohnenposten. Russland übergibt der Ukraine die Leichen gefallener Soldaten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine greift mit Kampfflugzeug russisches Depot an

Wie die ukrainische Luftwaffe Freitag mitteilte, hat ein ukrainisches MiG-29-Kampfflugzeug einen Angriff auf russische Stellungen in Richtung Saporischschja geflogen und dabei einen Kommandoposten für Drohnen und ein kombiniertes Munitions- und Treibstoffdepot getroffen. Die Luftwaffe gab den genauen Ort des Angriffs nicht bekannt, dankte aber den internationalen Partnern für die Bereitstellung der bei dem Angriff verwendeten Lenkmunition. "Wir danken unseren Partnern für ihre hochpräzisen und effektiven 'Argumente'", schrieb der Dienst.

Freitag, 13. Juni

Trotz Sanktionen: Russland wohl mit Export-Boom

Russland hat einen Weg gefunden, sich mit den westlichen Sanktionen zu arrangieren. Das Institut der deutschen Wirtschaft schlägt weitere Maßnahmen vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Rotes Kreuz vermittelt Übergabe von Leichen an die Ukraine

Ukraine hat von Russland weitere 1.200 ihrer getöteten Soldaten zurückerhalten. Das teilte der für Kriegsgefangenenbelange zuständige Stab in Kiew mit. Die Übergabe sei unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes zustande gekommen.

Es ist die zweite Übergabe dieser Art in dieser Woche. Am Mittwoch hatte Kiew die sterblichen Überreste von 1.212 Soldaten erhalten und Moskau im Gegenzug 27 Tote übergeben. Bei Verhandlungen in Istanbul am 2. Juni war von insgesamt 6.000 Leichen ukrainischer Soldaten die Rede, die Russland an die Ukraine übergeben sollte.

Ursprünglich sollte der Tausch bereits am vergangenen Wochenende beginnen. Er scheiterte aber zunächst an einer fehlenden Abstimmung zwischen den Kriegsparteien. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.

Russland meldet Eroberung von drei weiteren Dörfern in der Ukraine

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben drei weitere ukrainische Dörfer im Osten unter ihre Kontrolle gebracht. Das russische Verteidigungsministerium meldete die Einnahme von Jabluniwka in der nordöstlichen Region Sumy sowie von Koptewo und Komar in der östlichen Region Donezk, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtet. Während die russischen Streitkräfte im Osten der Ukraine schon seit längerer Zeit vorrücken, sind sie erst im April in die Region Sumy eingedrungen. Dem Ministerium zufolge haben russische Truppen in der vergangenen Woche insgesamt sechs ukrainische Dörfer erobert.

Russland baut neuen Drohnenstützpunkt auf der Krim

Die russische Armee weitet in Kertsch einen Militärflughafen zum Drohnen-Startplatz aus. Das ist wohl Teil einer Strategie, in der die Drohnen-Streitkräfte aufgewertet werden sollen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Ukraine drängt russische Truppen aus Grenzregion Sumy

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verdrängen seine Streitkräfte russische Truppen aus der Grenzregion Sumy. "Unsere Einheiten in der Region Sumy drängen die Besatzer allmählich zurück", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

Weitere Einzelheiten nannte der ukrainische Präsident nicht. Russische Streitkräfte sind seit April in die Region Sumy vorgerückt, als Russlands Präsident Wladimir Putin die Einrichtung einer Pufferzone forderte.

Russland stellt Drohnentruppen als eigene Waffengattung auf