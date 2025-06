Eurojackpot: Die Gewinnzahlen am Freitag

Von t-online , dpa , reuters Aktualisiert am 13.06.2025 - 20:05 Uhr

Grafik der israelischen Streitkräfte: Das Militär hat einen Angriff auf die iranische Atomanlage Isfahan gemeldet. (Quelle: @idfonline/X)

Israel hat eine dritte Angriffswelle auf den Iran gestartet. Dabei sind auch weitere wichtige Atomanlage ins Visier geraten.

Die israelische Armee hat offenbar weitere Angriffe auf den Iran gestartet. Laut Angaben des Militärs sei ein Angriff auf die Nuklearanlage in Isfahan durchgeführt worden, teilte ein Sprecher der Armee am Freitagabend mit. Demnach sei die Anlage mit Kampfjets angegriffen worden. Die Einrichtung in Isfahan dient zur Vorbereitung von Uran, um es anschließend anreichern zu können.

Zudem ist es laut mehreren Medienberichten am Freitagabend noch zu weiteren Angriffen gekommen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur FarsNews soll es beispielsweise zu zwei Explosionen in der Nähe der Atomanreicherungsanlage Fordo gekommen sein. Wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, wurde die Luftabwehr bei der Anlage aktiviert. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Bilder zeigten aufsteigende schwarze Rauchschwaden in der Ferne. Nach iranischen Angaben wurde dabei eine israelische Drohne abgeschossen.

Fordo befindet sich tief unter einem Berg und wird durch Flugabwehrgeschütze geschützt. Der Iran informierte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erst 2009 zwei Jahre nach ihrem Bau über die Existenz der Einrichtung – nachdem die USA und verbündete westliche Geheimdienste bereits Kenntnis davon hatten.

Zudem gab es Berichte über Explosionen im westlichen Teil der Hauptstadt Teheran. Diese ereigneten sich in der Nähe eines beliebten Parks sowie in Außenbezirken der Megastadt. In Teheran leben mehr als 15 Millionen Menschen. Außerdem sei der schiitische Wallfahrtsort Ghom angegriffen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.