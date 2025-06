Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Israels Armee holt aus zum Schlag gegen Iran. Der antwortet mit Gegenangriffen. Wie nehmen Menschen aus Israel die Angriffe wahr? t-online hat mit ihnen gesprochen.

"Rising Lion" – Aufsteigender Löwe – heißt die Operation, mit der die israelische Regierung gegen führende Militärs in Iran vorgeht und versucht, das Atomprogramm des Landes zu stoppen. Der Iran reagierte noch am selben Tag und attackierte Israel mit zahlreichen Raketen, die insbesondere im Großraum Tel Aviv einschlugen.

Israel ist seit Freitagnacht in Alarmzustand. Doch wie fühlt sich das für die Menschen dort an? t-online hat mit drei von ihnen gesprochen:

Jenny Havemann: "Vertrauen. Nicht in Regierung. Aber ins Militär"

Social Media ist ein Gradmesser. Nicht nur für Stimmungen. "Mein Mann und ich waren am Abend noch aus in Tel Aviv", erzählt Jenny Havemann über den Vorabend der Angriffe. Die 39-jährige Politikanalystin und Bloggerin lebt mit ihrer Familie in Raʿanana unweit von Tel Aviv. "Es wurde ein bisschen später. Und als wir zurück waren, habe ich schon gemerkt: Es wird unruhig."

Den Grund dafür machte sie weitab von Israel fest, in der US-Hauptstadt Washington. Auf der Plattform X ist das Ganze als "Pizza-Index" bekannt: "In Social-Media-Gruppen gab es Meldungen, dass die Pizzerien rund ums US-Verteidigungsministerium im Pentagon mit Bestellungen überschwemmt werden." Für sie war das ein Zeichen dafür, dass man sich dort auf eine Ausnahmesituation eingestellt habe.

Später in der Nacht, kurz vor 3 Uhr, heulten in Raʿanana die Sirenen. So wie in ganz Israel. "Wir haben dann unsere drei Kinder geschnappt und sind in den Bunker in unserer Wohnung", erzählt Jenny Havemann. Für sie und das ganze Land sei das mittlerweile Alltag.

Den Tag nach den Angriffen hat Havemann so erlebt: "Die Straßen sind leer, die Supermärkte sind voll." Die Menschen sicherten sich Lebensmittel für die iranischen Angriffe.

Havemann beschäftigt aber noch andere Dinge: Sie bezeichnet sich selbst als "modern-orthodox". Am Freitagabend beginnt der Sabbat. Dann schaltet sie auch alle sozialen Medien ab. "Wir sind dann komplett blind", sagt Havemann und meint: "Auch vor Warnungen im Netz vor möglichen Angriffen aus dem Iran." Die Rabbiner in ihrem Umfeld raten offiziell ab, am Sabbat die Synagoge zu besuchen. "Klar, es gab Einschränkungen während Corona. Aber so etwas gab es noch nie", sagte Havemann.

Ihre Position zum Schlag der israelischen Armee: "Das Regime im Iran bestreitet das Existenzrecht Israels." Die Spitzen des Landes haben immer wieder gesagt, sie wollten Israel "auslöschen", sagte Havemann. Selbst die Atomenergiebehörde IAEA habe zuletzt gewarnt, dass Iran nicht mehr weit von der Atombombe entfernt sei. "Wenn der Iran die Atombombe hat, bedeutet das faktisch das Ende Israels."

Trotzdem zweifelt die 39-Jährige auch an dem Kurs der israelischen Regierung. Allerdings treffe das nicht auf das Militär zu: "Wir haben Vertrauen. Weniger in unsere Regierung. Aber in unsere Armee."

Tuval G.: "Heute ist alles anders"